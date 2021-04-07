Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de artan koronavirüs vakalarından dolayı 3 okulda 10 gün süreyle eğitime ara verildi.

Kayseri'de artan koronavirüs vakalarından dolayı 3 okulda 10 gün süreyle eğitime ara verildi.

Kocasinan ilçesinde bulunan Ahmet Paşa İlkokulu ve Kadir Has Ortaokulu ve Melikgazi ilçesinde bulunan Besime Özderici İlkokulu'nda enfekte öğrenci, öğretmen ve personel sayısında artış olması üzerine, salgının yayılmasını ve bulaşı engellemek amacıyla yüz yüze eğitim ve öğretime 10 gün süre ile ara verildi. Okullarda eğitime 10 gün süreyle uzaktan devam edilecek.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı belirtildi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi
Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi
Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi
Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi
Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi
Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi
Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Diego Can Bartu Ozan Tufan Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kayseri'de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:24:45. #1.15#
title