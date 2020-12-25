Son dakika haberi: Kayseri'de aranan 14 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
Son dakika haberi: Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı kararı bulunan 14 kişi yakalandı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı kararı bulunan 14 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 88 personelden oluşan 42 ekiple, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltı kararı bulunan 19 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Kent merkezinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, firari hükümlü ve hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil