Son dakika haberi! Aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

02.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:30

Son dakika haber: Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 zanlının yakalanmasına yönelik 84 personelden oluşan 33 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki 20 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi! Aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haberi! Aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haberi! Aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haberi! Aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Zeki Müren Türkan Şoray Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:30:34. #1.16#
title