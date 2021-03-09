Son dakika haberi: Kayseri'de 56 daireli apartmana koronavirüs karantinası
Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde 8 katlı apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde 8 katlı apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Hacılar ilçesi Dereboğaz caddesindeki 8 katlı Yıldız Apartmanında oturanlardan bazılarında koronavirüs tespit edildi. Hastalığa yakalanan bina sakinleri evlerinde tedaviye alındı. 56 dairenin bulunduğu bina ise, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, şerit çekti. 200 kişinin yaşadığı apartmanda giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Apartmanın koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ