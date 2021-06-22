Son dakika haberi... Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
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Son dakika haberi... Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı

Son dakika haberi... Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KAYSERİ'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çeşitli suçlar kapsamında 33 adrese düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çeşitli suçlar kapsamında 33 adrese düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. 

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yönetmek', 'kurulan suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma', 'suçlu kayırma ve rüşvet' suçlarından 33 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 30 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alınmış olup, soruşturma devam etmektedir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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