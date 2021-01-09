Son dakika haberi... Kayseri'de 2'nci kattan düşen kadın öldü
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Son dakika haberi... Kayseri'de 2'nci kattan düşen kadın öldü

09.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:21
Son dakika haberi... Kayseri'de 2'nci kattan düşen kadın öldü

Son dakika haber: KAYSERİ'de, 2 hafta önce doğum yapan Cennet D. (29), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, 2 hafta önce doğum yapan Cennet D. (29), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Delice Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Cennet D, sabah saatlerinde oturma odasındaki pencereden yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Cennet D.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Pencereden atlayarak yaşamına son verdiği değerlendirilen Cennet D.'nin kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.


Son dakika haberi... Kayseri'de 2'nci kattan düşen kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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