Son dakika haberi... Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası
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Son dakika haberi... Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası

26.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:08
Son dakika haberi... Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası

Son dakika haberi: Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 2 sanık, 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 2 sanık, 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar terzi M.K. ve işçi Y.T. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, 2 sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık suçlamaları reddetti. Sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.K. ve Y.T'ye "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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