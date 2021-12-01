Son dakika haberi: Kayseri'de 16 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 16 yaşındaki kızın başından vurularak öldürülmesine ilişkin, haklarında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık B.A. (17), tutuksuz yargılanan O.Ç. (16), müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleşti.

Geçen celse Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan kesinti nedeniyle savunması yarım kalan O.Ç, üzerine atılı suçu reddetti.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıklardan B.A'nın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını, O.Ç'nin ise beraatini istedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, B.A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde O.Ç'nin evinde 17 Ağustos'ta bir araya gelen arkadaş grubunda bulunan B.A. (17), İ.T'yi (16) başından vurarak öldürmüştü. B.A. ve O.Ç. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanık B.A, savcılıktaki ifadesinde, olay günü arkadaşı M.S. ve O.Ç. ile daha önceden tanımadığı maktul İ.T'yi Kayseri'den araçla alarak O.Ç'nin İncesu'daki evine gittiklerini öne sürmüştü

Oturma odasında bulundukları esnada O.Ç'nin elinde tüfekle yanına geldiğini iddia eden B.A, "Tüfeğe bakmam için bana verdi. Sorduğumda 'boş olduğunu' söyledi. Elim anlamadığım bir şekilde tetiğe gitti ve silah aniden patladı. İ.T. kafasından vuruldu. Aramızda 1,5-2 metre mesafe vardı. Daha önce hiç tüfek kullanmadım. Olay kazara gelişti. Herhangi bir kastım yoktu. Aramızda husumet yoktu. Olayın ardından korktuğum için tüfeği olay yerinde bırakarak arkadaşım O.Ç. ile kaçtım." ifadelerini kullanmıştı.

Sanık O.Ç. ise olay günü eve girince kendisinin direkt banyoya geçtiğini, kapı aralığından B.A'nın tüfek ile odaya geçtiğini görünce de peşinden gittiğini ileri sürmüştü.

O.Ç, "B.A. elindeki tüfeği İ.T'nin başına dayayarak, 'Bu benim tek dostum, sırtımı bundan başkasına dayamam.' diyerek tüfeği ateşledi ve ardından evden kaçarak uzaklaştı. Ben de evden hızla uzaklaşarak olayı ihbar ettim." savunmasında bulunmuştu.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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