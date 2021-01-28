Son dakika haberi! Kayseri'de 130 ton kıyafet atığı geri dönüşüme kazandırıldı
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Son dakika haberi! Kayseri'de 130 ton kıyafet atığı geri dönüşüme kazandırıldı

28.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:01
Son dakika haberi! Kayseri'de 130 ton kıyafet atığı geri dönüşüme kazandırıldı

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu" çalışmasıyla 2020 yılında 130 ton kıyafet atığı geri dönüştürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu" çalışmasıyla 2020 yılında 130 ton kıyafet atığı geri dönüştürüldü.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan "Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu" çalışmasıyla 2020 yılında 130 ton kıyafet atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha temiz bir Türkiye bırakılmasını hedeflediklerini belirtti.

Geri dönüşümle ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak görev addediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. Proje kapsamında 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Özellikle 3 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine elektrikli ve elektronik atık toplama kutuları yerleştirdik ve ambalaj atığı toplama araçlarını ilçemize kazandırdık. Bitkisel atık yağ toplama çalışması ile evsel atık yağları toplayarak, hem çevreye olası zararların önüne geçiliyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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