Son dakika haberi... Kayseri'de 13. kattan düşen genç öldü
Son dakika habere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13. kattan düşen genç hayatını kaybetti.
16.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:55
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13. kattan düşen genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanda oturan 21 yaşındaki Hüseyin Y, 13. kattaki evinin balkon penceresinden aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hüseyin Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA