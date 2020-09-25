Son dakika haberi | Kayseri belediyelerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin tablet desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Kayseri belediyelerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin tablet desteği

25.09.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:03
Son dakika haberi | Kayseri belediyelerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin tablet desteği

Son dakika haberine göre Kayseri'de, büyükşehir belediyesi öncülüğünde merkez ilçe belediyeleri tarafından uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunulacağı açıklandı.

Kayseri'de, büyükşehir belediyesi öncülüğünde merkez ilçe belediyeleri tarafından uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunulacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır." ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Seda Sayan Özlem Yıldız Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kayseri belediyelerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin tablet desteği - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 16:04:15. #1.14#
title