Son dakika haberi | Kayseri belediyelerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin tablet desteği

Son dakika haberine göre Kayseri'de, büyükşehir belediyesi öncülüğünde merkez ilçe belediyeleri tarafından uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunulacağı açıklandı.

Kayseri'de, büyükşehir belediyesi öncülüğünde merkez ilçe belediyeleri tarafından uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunulacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır." ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı