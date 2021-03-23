Son dakika haberi... Kayseri asayişi suça geçit vermiyor
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Son dakika haberi... Kayseri asayişi suça geçit vermiyor

23.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:08
Son dakika haberi... Kayseri asayişi suça geçit vermiyor

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri; durumundan şüphelendikleri araçta uyuşturucu madde ile polis rozeti, polis yeleği, polis siren ve çakar lamba sistemi ele geçirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri; durumundan şüphelendikleri araçta uyuşturucu madde ile polis rozeti, polis yeleği, polis siren ve çakar lamba sistemi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesi Saffet Arıkan Bedük caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.K.'nin sürücüsü olduğu 38 KG 026 plakalı aracı durdurdu. M.K.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda alüminyum folyoya sarılı halde Bir miktar metamfetamin maddesi, 1 adet polis rozeti, 1 adet polis yeleği, siren ve çakar lamba sistemi ele geçirildi.

M.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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