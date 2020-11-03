Son dakika haberi | Kaymakamdan ev hanımlarına koronavirüs uyarısı

Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ev hanımlarını yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ev ziyaretlerini yapmamaları yönünde uyardı.

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ev hanımlarını yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ev ziyaretlerini yapmamaları yönünde uyardı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yaptığı açıklamada, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyması gerektiğini ifade ederek, Nurdağı Kaymakamlığı olarak hastanede Kovid-19 testleri pozitif çıkan hasta grupları arasında yaptıkları araştırmada kategorilere ayrılan hastaların yüzde 45'ini ev hanımlarının oluşturduğunu belirlediklerini söyledi.

Bunun altında yatan nedenlerin "ev, akraba, eş-dost, komşu ziyaretleri, taziyeler ile mevlitler, hayırlı olsun ziyaretleri, çocuk görmeleri, misafirlik ve gün yapma" gibi konular olduğunu tespit ettiklerini belirten Akça, tüm ziyaretlerin tehlikelerine karşı duyarlı olunmasını istedi.

Kaymakam Akça, şunları kaydetti:

"Sizlerin sağlığı ve güvenliği için tüm kurumlarımızla elimizden geleni yapmaktayız. Ancak ilçemizdeki vaka sayısı artmaktadır. Yaptığımız çalışmalarda mesleki dağılıma bakıldığında vakalarımızın en yoğun ev hanımlarında görüldüğü sonucu ortaya çıkmaktadır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını, ziyaretlerin ise zorunlu olmadıkça yapılmamasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek