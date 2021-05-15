Son dakika haberi | Kaymakam Ünal'dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
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Son dakika haberi | Kaymakam Ünal'dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Son dakika haberi | Kaymakam Ünal'dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Yüksel Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan Şehit ve gazi ailelerini ziyareti sırasında, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Kaymakam Ünal, "Biliyoruz ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bu gün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yüksel Ünal Koordinesine ilçede bulunan şehit ve gazi aileleri, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve personeli, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve personeli tarafından ayrı ayrı ziyaret edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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