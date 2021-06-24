Son dakika haberi: Kaymakam Pelvan: "Her zaman şehit ailelerinin yanındayız"
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Son dakika haberi: Kaymakam Pelvan: "Her zaman şehit ailelerinin yanındayız"

Son dakika haberi: Kaymakam Pelvan: 'Her zaman şehit ailelerinin yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Aslanapa Kaymakam Özgür Pelvan, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakam Özgür Pelvan, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu bütün şehit ailelerinin de şehit ailesi gururu ve onurunu en iyi şekilde taşıdıklarını söyleyen Kaymakam Pelvan "Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak, bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimiz ile vücudundan bir uzvunu vatan uğruna kaybetmiş gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi: Kaymakam Pelvan: 'Her zaman şehit ailelerinin yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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