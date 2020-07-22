Son dakika haberi | Kaymakam olarak geldi, Beytüşşebaplı olarak veda etti
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Son dakika haberi | Kaymakam olarak geldi, Beytüşşebaplı olarak veda etti

Bir son dakika haberine göre Kaymakam olarak geldi, Beytüşşebaplı olarak veda etti Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kaymakam olarak atanan İsmail Pendik'in Sinop'un Ayrancık ilçesine tayini çıktı.

Son dakika haberi | Kaymakam olarak geldi, Beytüşşebaplı olarak veda etti
22.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:19

Kaymakam olarak geldi, Beytüşşebaplı olarak veda etti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kaymakam olarak atanan İsmail Pendik'in Sinop'un Ayrancık ilçesine tayini çıktı. Kaymakam Pendik Beytüşşebap halkına Türkçe ve Kürtçe konuşmalarla veda etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 2 yıl önce ataması yapılan Sivaslı Kaymakam İsmail Pendik'in Sinop'un Ayrancık ilçesine tayini çıktı. Kaymakam Pendik için veda yemeği düzenlendi. Burada konuşan Kaymakam Pendik, Beytüşşebap'a kaymakam olarak geldiğini ama Beytüşşebaplı olarak ayrıldığını söyledi. Kaymakam Pendik, "İlk kızım üçüncü evladım Beytüşşebap'ta dünyaya geldi. Şırnak Beytüşşebap'ta doğdu. Kızımı her sevdiğimde Kato Dağındaki ters lalesi olarak seviyorum Kato Dağının gülü olarak seveceğim. Kızımı sevdikçe Beytüşşebaplı çocukları seveceğim. Yapamadığımız hizmetler için özür diliyoruz. İnşallah gelecek olan kaymakam bunları yapacaktır. Bizim birinci önceliğimiz çocuklarımız oldu. Terörden, şiddetten uzak bir eğitim görmeleri için çaba sarf ettik. İnanıyorum gençlerimizin geleceğine yol olmuş oldu. Projelerle 120 çocuğumuza altın dağıttık. 5 kitap okuyup özet çıkaran öğrencilerimizi ödüllendirdik. Devletimizin temsil edildiği kaymakamlık makamı kapısı sürekli açıktı. Şanlı bayrağımız altında bir beraber yaşamanın onurunu yaşıyoruz. Benden sonra görev yapacak olan meslektaşlarım Beytüşşebaplı çocuklara sahip çıkacaktır.

Belediye Başkanı Habip Aşan da Kaymakam Pendik'in ilçede 7'den 70 herkesin gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Kaymakam Pendik daha sonra Türkçe ve Kürtçe olarak vatandaşlara veda etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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