Son dakika haberi | Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Kovid-19 denetimine katıldı
Son dakika haberleri: Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetime katıldı.
20.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:44
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetime katıldı.
Kent genelinde yapılan denetimde iş yerlerini gezen Mehmetbeyoğlu, esnaf ve vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.
Konuya ilişkin vatandaşlara broşür dağıtan Mehmetbeyoğlu, araç kontrol noktalarını denetleyerek, sürücülere kuralları hatırlattı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA