Son dakika haberi... Kaymakam Kaya: "Polisimiz, görevini her zaman büyük özveri ile yerine getiriyor"
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Son dakika haberi... Kaymakam Kaya: "Polisimiz, görevini her zaman büyük özveri ile yerine getiriyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kaymakam Kaya: 'Polisimiz, görevini her zaman büyük özveri ile yerine getiriyor'

Bir son dakika haberine göre Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Polis teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

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Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Polis teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Komiser Hakan Demircioğlu'nun öncülüğünde İlçede görev yapan polisleri makamında kabul eden Kaymakam Kaya, "Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 176. Yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.,

Karaisalı Kaymakam Mehmet Kaya, şunları söyledi:

"Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek huzur ve güven ortamının sağlanmasında görev alan, her konuda verilen talimatları yerine getirme gayreti içinde olan Emniyet Teşkilatı'nın ayrıca pandemi sürecinde koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla büyük bir gayretle çalışması takdire şayandır. Köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan Polis Teşkilatımızın, Polis Haftasını kutluyor, şehit düşen, aramızdan ayrılan güvenlik mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazi olanlara ve görevleri başında olan polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - ADANA

Son dakika haberi... Kaymakam Kaya: 'Polisimiz, görevini her zaman büyük özveri ile yerine getiriyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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