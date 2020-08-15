Son dakika haberi! Kaymakam Erdemir'den kontrol noktalarına ziyaret Son dakika gelişmesine göre BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir, Hizan yolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktalarını ziyaret ettiBitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir, ilçe çıkışındaki polis kontrol noktası ve Hizan yolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir, Hizan yolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti Bitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir, ilçe çıkışındaki polis kontrol noktası ve Hizan yolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti. Ziyaret ettiği kontrol noktalarında denetimlerde bulunarak, son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Tekin Erdemir, noktada görevli personellere kolaylıklar diledi. - BİTLİS Kaynak: İHA