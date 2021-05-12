Son dakika haberi | Kaymakam Duru'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
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Son dakika haberi | Kaymakam Duru'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Son dakika haberi | Kaymakam Duru'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit yakınlarını unutmadı.

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit yakınlarını unutmadı.

Kaymakam Murat Duru yaptığı ziyaret sonrasında, "22 yıllık meslek hayatımızın bugüne kadarki sürecinde dini bayramlarımızda vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için toprağa düşmüş şehitlerimizin kutsal emanetleri olan şehit yakınlarımızı ziyaret edip mübarek ellerini öperiz. Bu yıl da bu güzel ve anlamlı geleneğimizi devam ettirerek sosyal mesafeye uyup maske takarak bütün şehit yakınlarımızı sırasıyla ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde şehitlerimizin anneleri ve babaları ile sıcak, samimi ve içten sohbetle birlikte onların acılarını elimizden ve dilimizden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışıyoruz. Yine yürekten ve gönülden gelen sevgi ile şehitlerimizin anne ve babasına bizleri de manevi evlatları olarak görmelerini ifade ediyoruz. Hak Teala her daim bizleri şehitlerimize layık olan vatan evlatlarından eylesin inşallah" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Kaymakam Duru'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
Son dakika haberi | Kaymakam Duru'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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