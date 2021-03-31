Son dakika haberi! Kaymakam Demirkale'den "Salgınla mücadelede rehavete kapılmayalım" uyarısı

Son dakika gündem haberine göre Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin bitmediğini, tedbirlere sıkı sıkıya uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin bitmediğini, tedbirlere sıkı sıkıya uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Demirkale, AA muhabirine, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla topyekun mücadelenin sürdürdüğünü ifade etti.

Merzifon'un Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer almaya devam ettiğini anımsatan Demirkale, eski günlere dönmek için belli bir süreç gerektiğini vurguladı.

Tedbirli şekilde yaşamaya devam etmeleri gerektiğini dile getiren Demirkale, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi yeni bir sürece girildi. Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de esnafımız konusunda biraz daha kısıtlamaların azaltıldığı döneme giriyoruz. Tedbirlerin biraz gevşetilmesi rehavete yol açmamalı. Bazı iller mavi, sarı ve turuncu kategoride yer aldı. Yeni açıklanan tabloya baktığımızda bu illerin çoğunun kırmızıya döndüğünü gördük. Bizlerin çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Rehavete kapılarak herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermememiz, insanların mağduriyetine yol açmamız konusunda daha tedbirli olmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen konusunda taviz vermemeliyiz. Yeni dönemde daha dikkatli olmalıyız."

Aşının salgınla mücadelenin önemli bir parçası olduğunu ancak tedbirlere sıkı sıkıya uyulmaya devam edilmesi gerektiğini aktaran Demirkale, "İlçe olarak vaka sayılarında oransal olarak yükseklik var ama yönetilebilir durumda. Bu süreçte daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamak için tedbiri elden bırakmayalım. Bu süreç bitmedi, devam ediyor. Bilim insanlarının da açıkladığı gibi maske, mesafe, hijyen üçlüsünün salgını engellediğini hep birlikte görüyoruz. Bu üçlüye dikkat edenlerde ciddi manada virüsten korunma oluyor. Vatandaşlarımız bu üç kurala uymaya bizlerde denetimlere aralıksız devam edeceğiz. Hızlı aşılamalarla birlikte inşallah bu salgının sonuna geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları sosyal etkinliklerden uzak durmaya davet eden Demirkale, "Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de sosyal etkinlikler vaka sayılarını artırıyor. Bu nedenle ev, taziye ziyaretlerine, doğum günü partileri gibi etkinliklere ara verelim. İlçemizde toplumsal boyuttaki tedbirlere çok yüksek oranda uyum var. Sokaklarda maskesiz vatandaş görmek çok kolay olmuyor ama sevdiklerimiz ve kendimiz için rehavete kapılmadan tedbirlere harfiyen uymaya devam edelim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan