Son dakika haberi! Kaymakam Çelik Halk Eğitim Merkezi kursunu ziyaret etti
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Son dakika haberi! Kaymakam Çelik Halk Eğitim Merkezi kursunu ziyaret etti

03.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:32
Son dakika haberi! Kaymakam Çelik Halk Eğitim Merkezi kursunu ziyaret etti

Son dakika haberler... Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kursunu ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kursunu ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi.

İlçe spor salonunda düzenlenen kursta spor uzmanı Ömer Kurt'tan kurs hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik, polis olmaya hazırlanan genç kızların başarılı olarak bir meslek sahibi olmalarının en büyük arzuları olduğunu söyledi.

Bu tür kurslara her zaman önem verdiklerini belirten Çelik, "Türk kadınının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Sizler çok ve disiplinli çalışarak hedeflerinize ulaşacağınızdan hiç şüphemiz yoktur. Polislik mesleği kutsal bir görevdir, inşallah sizler de başarılı olarak ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzur ve barış içinde yaşamaları için cefakarca hizmet eden bu kutsal mesleğe adım atarak hem bizleri hem de ailelerinizi mutlu edeceksiniz." dedi.

Kaymakam Çelik'e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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