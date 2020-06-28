Son dakika haberi... Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı

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Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı

İSTANBUL- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına helikopter ile havadan da müdahale edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA