Son dakika haberi... Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa haberi... Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.
28.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:38
Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
İSTANBUL- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına helikopter ile havadan da müdahale edildiği öğrenildi.
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Kaynak: İHA