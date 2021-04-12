Son dakika haberi! Kayıp olarak aranıyordu, uyuşturucu satarken yakalandı
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Son dakika haberi! Kayıp olarak aranıyordu, uyuşturucu satarken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kayıp olarak aranıyordu, uyuşturucu satarken yakalandı

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu E.K. (23), bir süredir aranırken, polis operasyonunda uyuşturucu satarken yakalandı.

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu E.K. (23), bir süredir aranırken, polis operasyonunda uyuşturucu satarken yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Kalealtı Sokak'ta şüphe üzerine E.K.'nin üzerinde arama yapıldı. Ekipler, arama sonucu satışa hazır 81 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 170 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan E.K.'nin, yapılan incelemesinde, ailesi tarafından bir süre önce emniyete kayıp başvurusunda bulunulduğu ve arandığı belirlendi. E.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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