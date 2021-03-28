Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulunduADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Gölden çıkarılan cesedin, Kahramanmaraş'taki ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Celal Baydemir'e ait olduğu belirlendi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulunan bir restoranda çalışanlar, su yüzeyinde erkek cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, cesedi tekneyle kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, Celal Baydemir'e ait olduğu belirlendi. Baydemir'in, Kahramanmaraş'taki ailesinin iki gün önce polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı