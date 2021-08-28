Son dakika haberi | KAYIP KUZENLER, MİNİBÜSLE DÜŞTÜKLERİ UÇURUMDA ÖLÜ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | KAYIP KUZENLER, MİNİBÜSLE DÜŞTÜKLERİ UÇURUMDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde minibüsle 2 gün önce piknik yapmaya gittikten sonra haber alınamayan, Cevdet Baltacı (51) ile amca oğlu Ömer Baltacı (58) 250 metrelik uçurumun dibinde ölü bulundu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde minibüsle 2 gün önce piknik yapmaya gittikten sonra haber alınamayan, Cevdet Baltacı (51) ile amca oğlu Ömer Baltacı (58) 250 metrelik uçurumun dibinde ölü bulundu.

İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık 1 ay önce yaz tatili için Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyüne gelen 3 çocuk babası Cevdet Baltacı ile aynı sebeple Koceeli'den köye gelen 2 çocuk babası Ömer Baltacı, 52 FR 235 plakalı minibüsle perşembe günü Doğanyurt köyü yakınlarındaki Hodaypınarı mevkisine piknik yapmaya gitti. Ömer ve Cevdet Baltacı'dan aynı gün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. İki kişinin yakınları dün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri ile kayıp 2 kişinin yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Kayıp kuzenlerin kullandıkları yol çevresinde arama yapan akrabaları Hacı Ali Ezenci ve Mehmet Baltacı sabah saatlerinde minibüsün 250 metrelik uçurumun dibinde olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuzenlerin piknik yapmaya giderken kullandıkları minibüs uçurumun dibinde hurdaya dönmüş halde, Ömer ve Cevdet Baltacı'nın cansız bedenleri de aracın dışında farklı yerlerde bulundu. Araçtan fırladıkları düşünülen Ömer ve Cevdet Baltacı'nın uçurumda bulunan cesetleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden alındı. Traktör römorkuna konulan cesetler, yola kadar çıkartılıp burada cenaze aracına alınarak otopsi için Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi | KAYIP KUZENLER, MİNİBÜSLE DÜŞTÜKLERİ UÇURUMDA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi | KAYIP KUZENLER, MİNİBÜSLE DÜŞTÜKLERİ UÇURUMDA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi | KAYIP KUZENLER, MİNİBÜSLE DÜŞTÜKLERİ UÇURUMDA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi | KAYIP KUZENLER, MİNİBÜSLE DÜŞTÜKLERİ UÇURUMDA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
4. kez deniyor! DEAŞ üyesi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı
4. kez deniyor! DEAŞ üyesi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Emine Erdoğan Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Metin Çekmez Deniz Akkaya Kenan Doğulu Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | KAYIP KUZENLER, MİNİBÜSLE DÜŞTÜKLERİ UÇURUMDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 16:10:27. #1.16#

title