Son dakika haberi: Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (3) - Haberler
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Son dakika haberi: Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (3)

Son dakika haberi: Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (3)
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... YANMIŞ KEMİK PARÇASI BULUNDUAntalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine Serik ilçesinde Hüsniye D.'nin gösterdiği 3 ayrı noktada iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı.

ANTALYA (DHA) - YANMIŞ KEMİK PARÇASI BULUNDU

Antalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine Serik ilçesinde Hüsniye D.'nin gösterdiği 3 ayrı noktada iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı. Kazılan bu bölgelerde sadece birkaç küçük yanmış kemik parçası bulundu ve polis tarafından delil torbasına konuldu.Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ekipler başka bir şey bulamayınca, Antalya Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Rüstem B. güvenlik önlemleri altında kazı bölgesine getirildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından dinlenen şüphelinin gösterdiği yerlerde kazı çalışması devam ediyor.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Son dakika haberi: Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (3)

Son dakika haberi: Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (3)

Son dakika haberi: Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (3)

Son dakika haberi: Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (3)

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri

Antalya, Güncel, Haber

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