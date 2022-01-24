Son dakika haberi: Kayıp ihbarıyla aranan kişinin cesedi derede bulundu - Haberler
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Son dakika haberi: Kayıp ihbarıyla aranan kişinin cesedi derede bulundu

Son dakika haberi: Kayıp ihbarıyla aranan kişinin cesedi derede bulundu
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 45 gündür kayıp ihbarıyla aranan Mustafa Pek'in (56), cansız bedeni bir derede bulundu.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 45 gündür kayıp ihbarıyla aranan Mustafa Pek'in (56), cansız bedeni bir derede bulundu.

Bugün saat 10.00 sıralarında Ödemiş - Kiraz karayolu Hulusi Uçaçelik Lisesi yakınında bulunan dere yatağında, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, dere yatağında bulunan kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada, ölü olarak bulunan kişinin 10 Aralık 2021 tarihinden bu yana mahalleli tarafından kayıp ihbarı yapılan ve akli dengesi yerinde olmayan Mustafa Pek olduğu tespit edildi. Köpekler tarafından vücudunun yarısı parçalandığı belirlenen Pek'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi: Kayıp ihbarıyla aranan kişinin cesedi derede bulundu

Son dakika haberi: Kayıp ihbarıyla aranan kişinin cesedi derede bulundu

Son dakika haberi: Kayıp ihbarıyla aranan kişinin cesedi derede bulundu

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

112 Acil Çağrı, Ödemiş, Kiraz, İzmir, Güncel, Haber

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