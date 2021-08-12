Son dakika haberi: Kayıp engelli kıza cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına itiraz
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Son dakika haberi: Kayıp engelli kıza cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına itiraz

Son dakika haberi: Kayıp engelli kıza cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına itiraz
Demirören Haber Ajansı / Burat Tekin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da, evinden çıktıktan sonra kaybolan ve 16 saat sonra bulunan zihinsel engelli Şirin Dilan E.'ye (26) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Muhammet B.E.'nin gözaltına alınıp, mahkemece konutu terk etmeme adli kontrolü ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

ANKARA'da, evinden çıktıktan sonra kaybolan ve 16 saat sonra bulunan zihinsel engelli Şirin Dilan E.'ye (26) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Muhammet B.E.'nin gözaltına alınıp, mahkemece konutu terk etmeme adli kontrolü ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Avukat Temel Eken, şüphelinin tutuklanması için karara itiraz ettiklerini belirtti.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos'ta annesi ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kapının önündeki kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıktı. Şirin Dilan E. geri dönmeyince ailesi, aramaya başladı; fakat çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Şirin Dilan E., telefon sinyalinden tespit edilerek, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E., sağlık kontrolünden geçirilip, emniyetteki işlemlerinden sonra ailesine teslim edildi. 

ARACINA BİNDİRİP EVİNE GÖTÜRMÜŞŞirin Dilan E.'nin, Muhammet B.E. tarafından alıkoyulduğu ortaya çıktı. Muhammet B.E.'nin, Şirin Dilan E.'yi evinin önünden aracına bindirip, kendi evine götürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şirin Dilan E.'nin ailesinin avukatı Temel Eken, Muhammet B.E. hakkında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece konutu terk etmeme adli kontrol kararı verildiğini, tutuklanması için karara itiraz ettiklerini belirtti. Yazılı açıklama yapan avukat Eken, müvekkilinin ruhen ve bedenen kendisini koruyamayacak durumda ve zihinsel engelli olduğunun raporlar ile sabit olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:  

"Müvekkilimiz, M.B.E. tarafından kendini bedenen ve ruhen savunamayacak olmasından faydalanmak suretiyle alıkonularak hürriyetinden yoksun bırakılmış, cebir ve tehdit ile korkutulmuş ve cinsel olarak istismara maruz bırakılmıştır. Ankara Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli M.B.E. hakkında konutu terk etmemesine dair adli kontrol kararı verilmiştir. Hakkında ev hapsi kararı verilen M.B.E.'nin müvekkilimize, ailesine ve yakınlarına yaşatmış olduğu bu zor zamanlar sebebiyle, sebep olması muhtemel durumlara engel olmak amacı ile tutuklanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple müvekkilimin yaşadıklarıyla ve de şüphelinin eylemleriyle orantılı olmayan bu karara karşı şüphelinin tutuklanması için itiraz edilmiştir. Şüpheli M.B.E.'nin hem müvekkilimiz hem de ailesinde yarattığı korku ve acının bir nebze dindirilebilmesi ve müvekkilimizin kendini biraz olsun güvende hissedebilmesi için şüphelinin tutuklanmasına ve akabinde şüpheli hakkında en yüksek cezaya hükmedilmesi adına hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."


Son dakika haberi: Kayıp engelli kıza cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına itiraz
Son dakika haberi: Kayıp engelli kıza cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına itiraz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burat Tekin

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