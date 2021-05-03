Son dakika haberi: Kayınpeder ve gelin arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kayınpeder ve gelin arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberi: Kayınpeder ve gelin arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kızını döven kayınpederini av tüfeği ile vurarak öldüren gelin adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kızını döven kayınpederini av tüfeği ile vurarak öldüren gelin adliyeye sevk edildi.

Olay, Cide'nin Kızılalan köyünde meydana geldi. İddiaya göre F.O. (35), işten eve geldiği sırada kızı E.O.'nun (12) ağladığını gördü. Kızının "dedem beni dövdü" demesi üzerine sinirlenen F.O., duvardaki av tüfeğini eline alıp kayınpederi Mevlüt O.'ya (67) doğrulttu. O sırada gelin F.O. ile kayınpederi Mevlüt O. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan boğuşma sırasında yaşlı adam tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından F.O., Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.O., adliyeye sevk edildi.

"Babam çocuklarımı sevmezdi, sürekli torunlarını azarlardı"

F.O.'nun eşi B.O., daha önceden böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim kayınpederini biraz sevmezdi, araları soğuktu. Ben işteydim, hanım da işteydi. Eve gelince kızımız ağlamaya başlıyor. 'Ne oldu kızım' diye sorduğunda, kızım, 'dedem beni dövdü' demiş. Bu arada eşim de silahı duvardan almış. Babam da 'vuramazsın, çekemezsin' derken silahı elinden almaya çalışmış. Sonra babam silahı göğsüne dayamış ve 'vuramazsın' demiş. Hanım da 'yapmak istememiştim, pişmanım' diyor. O esnada tetiğe eli değmiş. Silahın ateş almasıyla babam vefat etti. Hanım işten gelmişti, ben de köydeydim. Gözaltına alındıktan sonra eşim ile hiç görüşemedim. Görüştürmüyorlar. Öyle aralarında bir sorun yoktu ama sadece çocuk kavgası vardı. Babam torunlarını pek sevmezdi, istemezdi. Torunlarına bir şey almazdı, sürekli torunlarını azarlardı. Göğsüne silahı dayayınca eşim babama 'sen benim çocuğumu niye dövüp duruyorsun' diye sormuş. Babam da 'vuramazsın' derken silah ateş almış. Oğlum arayıp haber verdi. Oğlum da olay esnasında dışarıdaymış. Olayı haber alır almaz hemen eve geldim, işteydim ben. Olan oldu artık."

Mevlüt O.'nun akşam saatlerinde adli tıptan cenazesinin alınarak, Kızılalan köyünde aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönen gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
Gözü dönen gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hüseyin Göçek Mustafa Denizli Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kayınpeder ve gelin arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 01:16:28. #1.15#

title