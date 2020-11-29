Son dakika haberi... Kayınpeder gelinini vurup, intihara kalkıştı

Son dakika haberine göre ORDU'nun Fatsa ilçesinde Mustafa B. (60), tartıştığı gelini Hülya B.'yi (30) tabancayla ateş ederek yaraladı, aynı silahla da intihar girişiminde bulundu.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Mustafa B. (60), tartıştığı gelini Hülya B.'yi (30) tabancayla ateş ederek yaraladı, aynı silahla da intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kayınpeder ve gelin, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi Yazgı Sokak'ta meydana geldi. Cezaevindeki oğlunun eşi Hülya B. ile aynı apartmanda oturan Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran kayınpeder, gelini Hülya B.'ye ateş etti. Hülya B., kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa B., bu kez aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Silah sesinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan kayınpeder ile gelinini ilçedeki hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan kayınpeder ve gelininin durumlarının kritik olduğu belirtildi. Polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK