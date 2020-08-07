Son dakika haberi | Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan Hüseyin'in evinde bayram havası Son dakika güncel haberi: ŞANLIURFA'da kaybolduktan 5 gün sonra Gaziantep'te bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak'ın yeniden evine dönmesi, ailesinde bayram havası yaşattı.

ŞANLIURFA'da kaybolduktan 5 gün sonra Gaziantep'te bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak'ın yeniden evine dönmesi, ailesinde bayram havası yaşattı. Çalışıp kendisine bisiklet, eve de televizyon almak amacıyla Eskişehir'e gitmek istediğini söyleyen Hüseyin, ailesine yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Osmanlı Mahallesi'nde oturan Hüseyin Alpak, 6 gün önce aniden ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin, Gaziantep'te bulundu. Dün Gaziantep'e giden yakınları tarafından teslim alınan Hüseyin, kente getirildi. Alpak ailesinin evinde bayram havası eserken, küçük Hüseyin de anne baba ve kardeşlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gaziantep'e giderek oğlunu alan TIR şoförü Salih Alpak, "Oğlum çalışmak için Eskişehir'e giderken Gaziantep'te polisler tarafından bulundu. Oğluma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.Oğlunun 3 gün boyunca konuşmadığı için Gaziantep'te bir yurtta kaldığını ve bulunana kadar geçen 5 günlük süreçte kendilerinin büyük endişe içerisinde olduğunu anlatan Salih Alpak, "Oğlum bana ekonomik durumumuz iyi olmadığı için çalışmak istediğini söylüyordu. Bulunduktan sonra kendisiyle konuştuk ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını anlattı. Maddi durumumuzun iyi olmadığını evde televizyon bulunmadığını kendisinin de istediği bisikleti almak için çalışıp para kazanmak istediğini anlatıyordu. Ben kendisine bunları sorun yapmamasını ve çalışıp, alacağımı söyledim. Oğlumuz geldiği için çok mutluyuz. 5 günde yaşadıklarımızı anlatamam" diye konuştu.'PARA KAZANMAK İÇİN EVDEN AYRILDIM'

Hüseyin Alpak ise ailesine destek olmak için Eskişehir'de tarım işçisi olan tanıdıklarının yanına gidip çalışmak için evden ayrıldığını söyledi. Evin ihtiyaçlarına babasının yetişemediğini belirten Alpak, "Para kazanıp kardeşlerime yiyecek, eve televizyon, kendime de bisiklet almak istiyordum. Evden ayrıldıktan sonra otogarda bir otobüse gizlice bindim. Otobüs Gaziantep'te durunca herkes indi ve tek ben kalınca nereye gideceğimi sordular, ben de Eskişehir'e gitmek isteğimi söyleyince beni polise teslim ettiler. Bir süre çocuk yurdunda kaldım ve sonrasında aileme kavuştum çok mutluyum" dedi.

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Kaynak: DHA