Son dakika haberi: Kaybolan çocuğu jandarma buldu
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Son dakika haberi: Kaybolan çocuğu jandarma buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Kaybolan çocuğu jandarma buldu

Son dakika gelişmesine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde kaybolan çocuğu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaybolan çocuğu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş Kargı köyü yol ayrımında 3-4 yaşlarında bir erkek çocuğunun yalnız olarak tek başına dolaştığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu çocuğun yaklaşık bir kilometre uzaklıkta tarlada tarım işi ile uğraşan ailesinin yanından ayrıldığını tespit etti. Çocuklarının kayıp olduğunu fark etmeyen anne ve babasına küçük çocuk teslim edilirken, aile jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ÇORUM

Son dakika haberi: Kaybolan çocuğu jandarma buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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