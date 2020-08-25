Son dakika haberi: Kayalıklardan düşen asker şehit oldu
Son dakika haberleri: Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu.
25.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:58
Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu.
Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda, kayalıklardan düşen asker şehit oldu. Adana'nın Aladağ nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA