Son dakika haberi! Kayalıklardan düşen alkollü şahıs hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Kayalıklardan düşen alkollü şahıs hastanelik oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da sahilde kayalıklardan düşen alkollü şahıs hastanelik oldu.

Son dakika haberi! Kayalıklardan düşen alkollü şahıs hastanelik oldu
21.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:20

Samsun'da sahilde kayalıklardan düşen alkollü şahıs hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Yalova Gemisi yanındaki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye, alkollü olduğu ileri sürülen F.K.(59) kayalıklardan düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.K. tedavi altına alındı. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Fahrettin Koca Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Barış Falay Aytaç Ağırlar
Spor Fatih Terim Jimmy Durmaz Eddie Newton Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Atama Bursa Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kayalıklardan düşen alkollü şahıs hastanelik oldu - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 16:20:29. #1.14#
title