Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan 'Zalim' i itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan 'Zalim' i itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan 'Zalim' i itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde eski bir taş ocağında kayalıkların üzerinde mahsur kalan 'Zalim' isimli köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde eski bir taş ocağında kayalıkların üzerinde mahsur kalan 'Zalim' isimli köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay saat 18.30 sıralarında Halıdere yakınlarında bulunan eski bir taş ocağında meydana geldi. Taş ocağının güvenliğine ait 'Zalim' isimli köpek, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıkların üzerine çıktıktan sonra inemedi. Bekçinin haber vermesi üzerine taş ocağına itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Zalim, merdiven yardımıyla indirildi. Yarası bulunmayan köpek sahibine teslim edildi.


Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan 'Zalim' i itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan 'Zalim' i itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan 'Zalim' i itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan 'Zalim' i itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan 'Zalim' i itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer

Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
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