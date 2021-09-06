Son dakika haberi! Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor
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Son dakika haberi! Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor

Son dakika haberi! Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Bursa'da kontrolden çıkan motosiklet kayalıklara çarptı.

Bursa'da kontrolden çıkan motosiklet kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede ölüm-kalım mücadelesi veriyor.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Boğazova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayyaka Mahallesine seyir halinde olan Efe A. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Başını kayalara çarpan genç ağır yaralandı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Son dakika haberi! Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor
Son dakika haberi! Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor
Son dakika haberi! Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor
Son dakika haberi! Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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