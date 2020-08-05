Son dakika haberi... Kavurucu sıcakta sürülerin tozlu yolculuğu
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Son dakika haberi... Kavurucu sıcakta sürülerin tozlu yolculuğu

Son dakika habere göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde besicilerce Nemrut Dağı eteklerinden Van Gölü sahiline getirilerek su ihtiyaçları karşılanan küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor.

05.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:27

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besicilerce Nemrut Dağı eteklerinden Van Gölü sahiline getirilerek su ihtiyaçları karşılanan küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor.

İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.

Yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler daha sonra köye getirilerek burada süt sağımı gerçekleştiriliyor.

Süt sağımının ardından küçükbaş hayvanlar, Nemrut Dağı eteğinden yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yoldan Van Gölü sahiline getirilerek su ihtiyaçları karşılanıyor.

Sürülerin kavurucu sıcakta vadiden ilerlemesi sırasında yükselen toz bulutunun gün batımındaki kızıl renkle bütünleşmesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Köylülerden Nurullah Uğur, gazetecilere, köyde 5 ayrı sürüde yaklaşık 3 bin 500 küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Hayvanları günde iki defa sağıma getirdiklerini belirten Uğur, "Sağımdan sonra yaklaşık 15 kilometrelik tozlu bir yolculuğun ardından yaylaya gidiyorlar. Zor bir hayatımız var. Tozlu yolculuk gerçekleşirken hayvanların gözlerinde sıkıntı oluyor. Bazen de hastalık kapıyorlar. Yaylamızda su olmadığı için hayvanlar sahile iniyor." diye konuştu.

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Son dakika haberi... Kavurucu sıcakta sürülerin tozlu yolculuğu

Kaynak: AA

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