KAVGAYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN GAZETECİLERE POLİSTEN SERT MÜDAHALE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAVGAYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN GAZETECİLERE POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, cadde ortasında iki grup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, polis ekiplerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

SİVAS'ta, cadde ortasında iki grup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, polis ekiplerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Olay, akşam saatlerinde Sivas kent merkezinde bulunan Hayri Sığırcı Caddesinde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında cadde ortasında kavga çıktı. Kavga sonrası cadde üzerinde toplanan kalabalık gruba polis müdahale etti. Olayı görüntülemeye çalışan basın mensupları polis ekiplerince engellenirken, basın kartları da dikkate alınmadı. Polisler, görüntü almanın suç olduğunu iddia ederek gazetecileri sert müdahale ile uzaklaştırmaya çalıştı.

VALİDEN BASIN MENSUPLARINA TELEFON

Olayın ardından engellenen basın mensuplarıyla telefon görüşmesi yapan Sivas Valisi Salih Ayhan yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır dedi.

KAVGAYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN GAZETECİLERE POLİSTEN SERT MÜDAHALE
KAVGAYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN GAZETECİLERE POLİSTEN SERT MÜDAHALE
KAVGAYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN GAZETECİLERE POLİSTEN SERT MÜDAHALE
KAVGAYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN GAZETECİLERE POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli iki arkadaş olay gününü hakime anlattı
Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli iki arkadaş olay gününü hakime anlattı
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Müge Anlı Şevval Şahin Kenan Doğulu
Spor Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Emre Kocadağ Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAVGAYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN GAZETECİLERE POLİSTEN SERT MÜDAHALE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 23:14:25. #1.15#

title