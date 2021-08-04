Son dakika haberi | Kavgayı ayırmak istemişti, bıçaklanarak öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Foça ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen ve kavga eden iki kişiyi ayırmak isteyen Talip Yılmaz, kavga sonrası taraflardan birinin bıçaklı saldırısıyla yaşamını yitirdi.

İzmir'in Foça ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen ve kavga eden iki kişiyi ayırmak isteyen Talip Yılmaz, kavga sonrası taraflardan birinin bıçaklı saldırısıyla yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Foça ilçesi Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. Yan yana bağlı ayrı ayrı teknelerde bulunan ve alkollü olduğu ileri sürülen şahıslardan Ekrem B. (38) ile Ahmet G. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışma biranda kavgaya dönüştü. Bu sırada bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Talip Yılmaz (25), kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Ekrem B., olay yerinden ayrılıp elinde bıçakla geri geldi ve Talip Yılmaz'ı kasığından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve polisler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Talip Yılmaz, Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Talip Yılmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı.

Ekrem B.'nin adliyeye sevk edileceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı