Son dakika haberi: Kavgaya müdahale eden polisi şehit eden sanığa müebbet hapis

Son dakika haberler... Gaziantep'te, iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nu şehit ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep'te, iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nu şehit ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan sanık Muhammet Öztürk, pişman olduğunu ve öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın kavga sırasında belindeki tabancayı çıkardığını, polislerin kavgaya müdahale etmek için yaklaştığını görmesine rağmen gözetmeksizin ateş ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Öztürk'ü "olası kasıtla kamu görevlisini öldürmek" suçundan müebbet hapse çarptırdı.

Sanık hakkında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde, 5 Haziran 2019'da iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya müdahale ederken tabancayla karnından ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tedavi gördüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan