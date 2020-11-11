Son dakika haberi: Kavgaya müdahale eden polisi şehit eden sanığa müebbet hapis
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Kavgaya müdahale eden polisi şehit eden sanığa müebbet hapis

11.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:04
Son dakika haberi: Kavgaya müdahale eden polisi şehit eden sanığa müebbet hapis

Son dakika haberler... Gaziantep'te, iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nu şehit ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep'te, iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nu şehit ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan sanık Muhammet Öztürk, pişman olduğunu ve öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın kavga sırasında belindeki tabancayı çıkardığını, polislerin kavgaya müdahale etmek için yaklaştığını görmesine rağmen gözetmeksizin ateş ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Öztürk'ü "olası kasıtla kamu görevlisini öldürmek" suçundan müebbet hapse çarptırdı.

Sanık hakkında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde, 5 Haziran 2019'da iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya müdahale ederken tabancayla karnından ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tedavi gördüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

İlgili Haberler

Son dakika haber | Arkadaşlarını öldürerek ormana atan 2 sanığa müebbet hapis
Son dakika haber | Arkadaşlarını öldürerek ormana atan 2 sanığa müebbet hapis
Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis
Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis
Arnavutköy'deki kadın cinayeti; Bir sanığa müebbet hapis talebi
Arnavutköy'deki kadın cinayeti; Bir sanığa müebbet hapis talebi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Mustafa Şentop Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Tamer Tuna Arda Turan Serdar Aziz Şenol Güneş
Daha Fazla Kasım Bursa İstifa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kavgaya müdahale eden polisi şehit eden sanığa müebbet hapis - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 14:29:04. #1.15#
title