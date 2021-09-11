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Son dakika haberi... Kavgada silahlar patladı, vatandaşlar panikle böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kavgada silahlar patladı, vatandaşlar panikle böyle kaçtı Esenler'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı.

Kavgada silahlar patladı, vatandaşlar panikle böyle kaçtı

İSTANBUL - Esenler'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı. Kavgayı pencereden izleyen vatandaşlar silah seslerini duyunca panik yaşayarak içeri kaçarken, yaşanan kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, dün 19.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Abdurrahman Ay Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokak arasında karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silah ve bıçakla birbirilerine girdi. Bir grup ayırmaya çalışırken, taraflardan biri tabancayı çekerek ateş etmeye başladı.

Silahlı kavga anı kameraya yansıdı

Sokak içerisinde yaşanan silahlı kavgayı pencereden izleyenler büyük panik yaşadı. Yaşanan kavga anını cep telefonuna kaydeden şahıs, 'Mermi sekiyor' diyerek yanındakileri uyarıp içeriye girdi. Sokakta bulunan vatandaşlarda panikle sağa sola kaçışırken, kavgaya karışanlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Son dakika haberi... Kavgada silahlar patladı, vatandaşlar panikle böyle kaçtı

Son dakika haberi... Kavgada silahlar patladı, vatandaşlar panikle böyle kaçtı

Son dakika haberi... Kavgada silahlar patladı, vatandaşlar panikle böyle kaçtı

Son dakika haberi... Kavgada silahlar patladı, vatandaşlar panikle böyle kaçtı
İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Son Dakika Haberleri
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