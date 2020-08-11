Son dakika haberi | Kavgada 2 kişinin silahla yaralanmasına adli kontrol Son dakika haberi: Samsun'da kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili mahkemeye sevk edilen bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili mahkemeye sevk edilen bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu M.Ö. (39) ve B.K. (28) bacaklarından yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.D.'yi (43) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.

M.D. kavga sırasında yere doğru ateş ederken şahısların yaralandığı, amacının kimseyi yaralamak olmadığı savundu.

Savcıya ifade veren M.D. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme M.D.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - SAMSUN

Kaynak: İHA