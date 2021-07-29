Son dakika haberi... Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısında konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısında konuştu. (5)
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Politika duruşu, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir
Kaynak: Anadolu Ajansı