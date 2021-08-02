Son dakika haberi... Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı
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Son dakika haberi... Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre - Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydiker ilçelerinden sonra akşam saatlerinde Kavaklıdere ilçesinde de başlayan yangın hızla yayılırken ilçeye bağlı Ortaköy tahliye edilmeye başlandı.

- Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydiker ilçelerinden sonra akşam saatlerinde Kavaklıdere ilçesinde de başlayan yangın hızla yayılırken ilçeye bağlı Ortaköy tahliye edilmeye başlandı.

Muğla'nın Kavaklıdere İlçesi Nebiköy mevkiinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. İtfaiye ve orman ekipleri de yangın bölgesine sevk edildi. Kavaklıdere Belediyesi tarafından yangına yakın bölgede bulunan Ortaköy Mahallesinin tahliye edilmesi için duyuru yapıldı. Her geçen dakika büyümeye devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Şu an itibariyle 5 ayrı ilçede ve binlerce dönüm alana yayılmış orman yangınları herkesi tedirgin ediyor.

Son dakika haberi... Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı
Son dakika haberi... Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı
Son dakika haberi... Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı
Son dakika haberi... Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan

Son dakika haberi: Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı
Son dakika haberi: Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı
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