Son dakika haberi! Kavaklıdere'de evde yangını
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Son dakika haberi! Kavaklıdere'de evde yangını

04.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:45
Son dakika haberi! Kavaklıdere'de evde yangını

Bir son dakika haberine göre Kavaklıdere ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı, dumandan etkilinin bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kavaklıdere ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı, dumandan etkilinin bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Duman etkilenen evdeki Kamil Erfidan, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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