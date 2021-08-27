Son dakika haberi... Kavak jandarmadan drone destekli trafik denetimi
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Son dakika haberi... Kavak jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Son dakika haberi... Kavak jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Kavak-Asarcık kara yolunda drone destekli trafik denetimi geçekleştirdi.

Denetimde ekipler, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, ters yöne giriş yapılmaması ve hareket halinde iken cep telefonu ile görüşülmemesi gibi konularda uyarıda bulundu.

Uygulamada, trafik kurallarına aykırı harekette bulunan 9 sürücüye toplam 1296 lira para cezası yazıldı.

Son dakika haberi... Kavak jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Kavak jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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