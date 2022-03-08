Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
AA - Mustafa Günay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara yönelik ziyaretlerde bulunuldu.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara yönelik ziyaretlerde bulunuldu.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli,Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kuruluşlarda çalışan kadınları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp gül verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personelle de sohbet eden Güveli, yaptıkları hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA / Mustafa Günay - Güncel