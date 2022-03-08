Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti - Haberler

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Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

AA - Mustafa Günay - Güncel
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Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Son dakika haberi... Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara yönelik ziyaretlerde bulunuldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara yönelik ziyaretlerde bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli,Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kuruluşlarda çalışan kadınları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp gül verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personelle de sohbet eden Güveli, yaptıkları hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Mustafa Günay - Güncel

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