Son dakika haberi: KATLI OTOPARKIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberi: KATLI OTOPARKIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BURSA'da, dengesini kaybettiği iddia edilen İlker Atalay (36), 5 katlı otoparkın 3'üncü katından beton zemine düştü.

BURSA'da, dengesini kaybettiği iddia edilen İlker Atalay (36), 5 katlı otoparkın 3'üncü katından beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atalay'ın düştüğü an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı otoparkın 3'üncü katında yürüyen İlker Atalay, dengesini kaybetti. Otoparkın 3'üncü katından beton zemine düşen Atalay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlker Atalay, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlker Atalay'ın otoparkın 3'üncü katından yola düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Atalay'ın binanın 3'üncü katından otopark girişindeki beton zemine düştüğü anlar yer aldı.

Son dakika haberi: KATLI OTOPARKIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi: KATLI OTOPARKIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi: KATLI OTOPARKIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi: KATLI OTOPARKIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Katlı otoparkın 3'üncü katından düştü; o anlar kamerada

Katlı otoparkın 3'üncü katından düştü; o anlar kamerada

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