Son dakika haberi... Katil zanlısı ve yardım yataklık eden şahıs tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından silahla göğsünden tek el ateş edilip vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın katil zanlısı Serhat K. ile yardım ve yataklık yaptığı belirlenen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından silahla göğsünden tek el ateş edilip vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın katil zanlısı Serhat K. ile yardım ve yataklık yaptığı belirlenen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burgaz Mahallesi'nde annesi ile birlikte oturan Bensu Narlı'yı (23) Cuma günü akşam saatlerinde silah ile göğsünden tek el ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı Serhat K. olaydan sonra kaçmış E.D. isimli arkadaşının evine gitmiş, oradan da araç ile kaçarken Söke yolu üzerinde yakalanmıştı. İfadesinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Serhat K. ile zanlıya yardım ve yataklık ettiği belirlenen E. D. uzun süren mahkeme sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı